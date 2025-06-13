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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Втрати ворога на 13 червня: ЗСУ знищили 1 220 окупантів та понад 40 артсистем

російський танк
Фото: Getty Images

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 220 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також знищено понад 40 одиниць артилерійських систем, зокрема три реактивні системи залпового вогню.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 13 червня 2025 року:

  • особового складу ‒ близько 1 001 560 (+1 220) осіб,
  • танків ‒ 10 934 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 791 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 29 105 (+42) од.,
  • РСЗВ – 1 416 (+3) од.,
  • засобів ППО ‒ 1 184 од.,
  • літаків – 416 од.,
  • гелікоптерів – 337 од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 507 (+72) од.,
  • крилатих ракет ‒ 3 337 од.,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од.,
  • підводних човнів – 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 821 (+106) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 3 914 од.
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За словами начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Інженерне, Наддніпрянське, Садове та Комишани.

Вночі по Дніпропетровщині росіяни гатили з дронів та артилерії, а також завдали ракетного удару по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Там пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість автівок. Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада, на Синельниківщині. Вибухами понівечені 14 приватних осель й машина. Нікопольщину ворог обстріляв дронами та артилерію. Понівечені приватний будинок і господарські споруди. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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