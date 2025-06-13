Вибухи у Криму: ціллю дронів могли бути військові аеродроми

Вибухи в Криму лунали впродовж всієї ночі – росіяни заявляють про атаку ударних дронів.

Про це повідомляє телеграм-канал Крымский ветер.

Вибухи в Криму 13 червня: що відомо

Так, місцеві жителі повідомляли про звуки дронів та вибухи у Сімферополі. Вибухи також чули в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії. Вибухи були над Саками, Новофедорівкою, Качею. Гучно було над Алуштою.

Зараз дивляться

Попередньо відомо, що ціллю ударних дронів були російські військові аеродроми: Саки, Гвардійське та Кіровське.

Також вибухи здалеку чули в Перевальному. 16 травня там було влучання у російські склади боєприпасів. За даними Крымского ветра, у Перевальному базується 126-та бригада берегової оборони ЧФ РФ і 8 артилерійський полк.

Місцеві жителі повідомляють, що від Сімферополя у південному напрямку видно стовп диму – там знаходиться газова електростанція, далі Перевальне.

За даними російського Міноборони, за ніч над Росією та окупованим Кримом нібито збито 125 ударних дронів: безпосередньо над півостровом – 70 безпілотників, сім БпЛА — над акваторією Чорного моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 206-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Крымский ветер

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.