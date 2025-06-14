Діалог США з РФ нагадує теплу розмову: Зеленський наголосив на необхідності зміни тональності

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмова між США і Росією зараз здається надто м’якою. За його словами, це тільки грає на руку диктатору Володимиру Путіну, який не збирається закінчувати війну.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

Зеленський прокоментував діалог США з РФ

– Діалог “Америки з русскімі” нагадує теплу розмову. Я не вважаю, що таким настроєм Путіна можна зупинити, навпаки, йому це подобається. І вважаю, що зміна тональності повинна бути. Путін повинен зрозуміти, що Америка буде йти, буде допомагати Україні, – наголосив Зеленський.

Він додав, що дуже неприємно й несправедливо те, що США подають сигнали про скорочення допомоги Україні й те, що Київ ставлять на один рівень із Москвою, хоча саме Кремль є агресором, який почав війну і не хоче її закінчувати.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський зауважив, що зупинити Путіна без допомоги США буде дуже складно.

Як зазначив президент, Путін не хоче закінчувати війну, “але він повинен показати президенту Трампу позитив”, щоб уникнути введення санкцій. Тому, російський диктатор сьогодні прикидається, що готовий до вирішення війни дипломатичним шляхом, але насправді це лише спосіб уникнути нових обмежень.

Зеленський нагадав, що в Росії суспільство перебуває під сильним впливом пропаганди. Крім того, військова промисловість, за неофіційними даними, отримує $300 млрд щорічно.

Він сказав, якщо Трампу вдасться посадити Путіна за стіл переговорів і зупинити – це буде чудово.

– Але це буде у будь-якому разі напівперемога. Адже все так розігнано у Путіна, що або через деякий час він прийде знову, або об’єкт агресії буде змінено, а ми не бажаємо нікому війни, – додав Зеленський.

Джерело : Офіс президента

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