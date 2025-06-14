Обміни полоненими продовжаться ще наступного тижня – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній обмін полоненими, підкресливши, важливість повертати додому українських захисників.

Зеленський прокоментував обмін полоненими

– Сьогодні ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо – ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти, – повідомив президент у вечірньому зверненні 14 червня.

За словами Зеленського, під час обміну вдалося звільнити захисників Маріуполя, зокрема тих, хто захищав Азовсталь і воював на інших напрямках фронту. Багато з них перебували в російському полоні з 2022 року.

– Вони вже вдома, вже в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стани є дійсно дуже важкі, – зауважив президент.

Зараз дивляться

Україна продовжує працювати, щоб повернути всіх, хто ще перебуває у російському полоні.

– Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись, – додав Зеленський.

Нагадаємо, 14 червня відбувся обмін полоненими в рамках стамбульських домовленостей. В Україну повернулися військові ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також представники тероборони, ССО, морської піхоти, десантно-штурмових і механізованих підрозділів.

Серед них також є захисники, які вважалися зниклими безвісти, зокрема оборонці Маріуполя.

Джерело: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.