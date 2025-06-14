Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 14 червня: ліквідовано ще 1130 окупантів та десятки одиниць техніки
Втрати ворога на 14 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1130 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 207-му добу повномасштабної війни сягнули 1 002 690 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 14 червня 2025
- особового складу ‒ близько 1 002 690 (+1130) осіб;
- танків ‒ 10 937 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 22 798 (+7);
- артилерійських систем – 29 157 (+52);
- РСЗВ – 1 417 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 185 (+1);
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 586 (+79);
- крилатих ракет ‒ 3 337;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 928 (+107);
- спеціальної техніки ‒ 3 914.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 14 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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