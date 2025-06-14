Втрати ворога на 14 червня: ліквідовано ще 1130 окупантів та десятки одиниць техніки

Втрати ворога на 14 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1130 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 207-му добу повномасштабної війни сягнули 1 002 690 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 14 червня 2025

особового складу ‒ близько 1 002 690 (+1130) осіб;

танків ‒ 10 937 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 22 798 (+7);

артилерійських систем – 29 157 (+52);

РСЗВ – 1 417 (+1);

засобів ППО ‒ 1 185 (+1);

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 586 (+79);

крилатих ракет ‒ 3 337;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 928 (+107);

спеціальної техніки ‒ 3 914.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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