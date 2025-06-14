Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 14 червня: ліквідовано ще 1130 окупантів та десятки одиниць техніки

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 14 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1130 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 207-му добу повномасштабної війни сягнули 1 002 690 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 14 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 1 002 690 (+1130) осіб;
  • танків ‒ 10 937 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 798 (+7);
  • артилерійських систем – 29 157 (+52);
  • РСЗВ – 1 417 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 185 (+1);
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 586 (+79);
  • крилатих ракет ‒ 3 337;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 928 (+107);
  • спеціальної техніки ‒ 3 914.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 14 червня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь