Зеленський про Patriot від Ізраїлю: Україна цю систему ще не отримала

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україні пообіцяли надати старі моделі систем ЗРК Patriot. Одну з них Ізраїль передав США для відновлення, але в Україну її ще не відправили.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами 13 червня.

Чи отримає Україна ЗРК Patriot від Ізраїлю

За його словами, ще до нападу ХАМАСу на Ізраїль домовлявся з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу про те, що Україна зможе купити системи Барак-8.

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– Але потім почався цей напад, тож ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, оскільки вони займалися собою, – пояснив глава держави.

А згодом, як зауважив Зеленський, Україна одержала інформацію, що може розраховувати на якісь старі моделі ЗРК Patriot – частина з них була саме в Ізраїлі, але вони потребували відновлення.

– Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати. Ми розраховували на чотири. Хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але врешті-решт одна система була передана Ізраїлем США для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили, – додав Володимир Зеленський.

Кілька днів тому в Ізраїлі спростували інформацію свого посла в Україні Михайла Бродського про нібито передання Києву систем протиповітряної оборони Patriot.

У МЗС заявили, що Єрусалим не ухвалював рішення про надання Україні цих систем.

Бродський говорив про установки Patriot, які Ізраїль отримав від США ще в 1990-х роках під час війни в Перській затоці. Тоді вони допомагали захищати країну від іракських ракет.

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