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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Сили оборони уразили позиції РФ на Донеччині: знищено БК, техніку та окупантів

Пожежа на складі боєприпасів у Торопці
Фото: Факти ICTV

Українські прикордонники показали відео влучання по позиціях росіян на Донеччині. Унаслідок атаки було знищено ворожий склад боєприпасів, техніку та особовий склад противника.

Бойова робота підрозділа Фенікс на Донеччині

Відео оприлюднив підрозділ Фенікс, що входить до складу прикордонної бригади Помста.

На ньому зафіксовані фрагменти бойової роботи українських бійців у Донецькій області.

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 – Палає ворожий склад з БК, епічна гонитва за мотоциклістом, розмінування FPV-засідок, – прокоментували кадри бійці.

На відео також зафіксовано знищення пікапа російських військ, одного з окупантів та декількох FPV-дронів противника.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила понад тисячу військових у боях проти України.

Сили оборони України також знищили 33 артилерійські системи, 123 ворожі дрони та 89 одиниць автотехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ уже перевищили один мільйон осіб.

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