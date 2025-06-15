Україна повернула майже 5 тисяч тіл загиблих за тиждень – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що за останній тиждень російська сторона передала Україні майже п’ять тисяч тіл загиблих. Це відбувається в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Україна повернула майже п’ять тисяч тіл загиблих

У неділю, 15 червня, російська сторона передала Україні 1 200 загиблих. Загалом, як повідомив Умеров, за цей тиждень було повернуто 4 812 тіл.

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Міністр додав, що повернення тіл загиблих у межах стамбульських домовленостей триває.

– Попереду – важливий і відповідальний етап ідентифікації. Це складна і делікатна робота, яка дає можливість кожній родині отримати відповіді, – додав глава оборонного відомства.

Він також висловив подяку всім, хто залучений до цієї гуманітарної місії.

Додамо, що 15 червня було завершено етап обміну тілами загиблих за допомогою залізниці. У Службі безпеки України повідомили, що наступні етапи будуть проходити за допомогою автотранспорту, згідно зі стамбульськими домовленостями.

Джерело : Міноборони

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