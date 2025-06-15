З небезпечних територій Сумщини виїхали 60% жителів – ОВА

У період з 9 по 15 червня з прикордонних громад Сумської області евакуювалися понад 400 людей, 26 з них – діти. Про це повідомила Сумська ОВА.

Триває евакуація з прикордоння Сумщини

За інформацією ОВА, більшість евакуйованих людей – жителі Сумського та Шосткинського районів.

Загалом евакуаційним заходам підлягають мешканці 213 населених пунктів регіону. З небезпечних територій уже виїхали понад 60% місцевого населення.

Зараз дивляться

Водночас у 60 селах, де евакуація ще триває, всі мешканці вже залишили свої домівки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 15 червня російські війська обстріляли низку населених пунктів Сумської області з артилерії та мінометів.

Під вогонь потрапили Велика Писарівка, Тур’я, Високе, Проходи, Біла Береза, Соснівка, Бруски та Покровка. Крім того, по селу Петрушівка противник завдав авіаційного удару.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 червня заявив, що ситуація на Сумському напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Українські сили зупинили наступ противника.

Протягом першого тижня червня майже 900 людей були вивезені з прикордонних районів Сумщини до більш безпечних територій.

У проведенні евакуації брали участь районні військові адміністрації, рятувальники, співробітники поліції та волонтери.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.