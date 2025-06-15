Завершено використання залізниці для репатріації тіл полеглих захисників – СБУ
Сьогодні, 15 червня, Україна завершила етап обміну тілами залізницею. Наступні етапи відбуватимуться з автотранспортом – відповідно до домовленостей, яких вдалося досягнутих у Стамбулі.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повернули тіла на Батьківщину
Україна завершила етап репатріаційних заходів із використанням залізничного транспорту 15 червня, що дозволило у прискореному режимі доставити тіла 1 200 полеглих захисників до установ у різних регіонах для подальшої ідентифікації.
Репатріаційні заходи стали результатом спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС ЗСУ, ГУР та інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Безпосередню участь у підготовці та реалізації заходів із репатріації взяли правління Укрзалізниці та фахівці Південно-західної залізниці. Найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.
Нагадаємо, що повернення тіл наших громадян тривали з 11 червня.
Зокрема сьогодні, 15 червня, повернули ще 1 200 тіл загиблих громадян України, серед іншого й військовослужбовців, згідно з домовленостями у Стамбулі.
Російська сторона підтвердила, що репатрійовані тіла належать українським громадянам, включно з військовими.
Фото: Координаційний штаб