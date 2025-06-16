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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 16 червня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних і 26 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 38 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 1082 дрон.

Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025

Ситуація в Україні на 16 червня 2025

Втрати РФ у війні на 16 червня 2025

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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