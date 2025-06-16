Ми маємо працювати над тим, щоб союз між Європою і США не розвалився — Зеленський
Потрібно працювати над тим, щоб союз між Європою та Сполученими Штатами Америки не розвалився.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.
Зеленський про союз між Європою і США
За словами Зеленського, всі зацікавлені в тому, що залишався союз між Європою та США – у такому випадку йому буде складно погрожувати.
– Ми в цьому всі зацікавлені. Я думаю, тоді континент все-таки більш-менш в безпеці. Погрожувати такому союзу непросто з боку будь-кого, не тільки Росії, – припустив Зеленський.
Як зазначив президент України, Європі доведеться розвивати власну оборонну індустрію, якщо виникнуть складнощі у питанні військового чи оборонного союзу зі США.
Крім цього, Зеленський має наміри обговорити купівлю Україною оборонного пакету у США з американським президентом Дональдом Трампом.