Ми маємо працювати над тим, щоб союз між Європою і США не розвалився — Зеленський

Потрібно працювати над тим, щоб союз між Європою та Сполученими Штатами Америки не розвалився.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Зеленський про союз між Європою і США

За словами Зеленського, всі зацікавлені в тому, що залишався союз між Європою та США – у такому випадку йому буде складно погрожувати.

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– Ми в цьому всі зацікавлені. Я думаю, тоді континент все-таки більш-менш в безпеці. Погрожувати такому союзу непросто з боку будь-кого, не тільки Росії, – припустив Зеленський.

Як зазначив президент України, Європі доведеться розвивати власну оборонну індустрію, якщо виникнуть складнощі у питанні військового чи оборонного союзу зі США.

Крім цього, Зеленський має наміри обговорити купівлю Україною оборонного пакету у США з американським президентом Дональдом Трампом.

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