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3 хв.

Під час обміну РФ змішала тіла своїх військових із тілами українців – МВС

Ігор Клименко
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що під час репатріаційних заходів у мішках із загиблими українцями передали рештки росіян.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

У мішках тіла не тільки українців

Клименко розповів, що тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, а частини тіл навіть в різних мішках. Окрім того, під час останнього обміну РФ передала й тіла російських військових змішаних з тілами українців.

Зараз дивляться

— До того ж під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців. На жаль, це факт, – зазначив Клименко.

Міністр зауважив, що невідомо чи це зробили навмисно, чи через власну недбалість.

— Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском, – заявив Клименко.

Також були випадки, коли рештки однієї людини повертають під час різних етапів репатріації.

За даними міністра, після кожної репатріації розпочинається комплекс заходів: розтин, огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз та перевірка кожної деталі.

— Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це – люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення, – підкреслив керівник МВС.

Нагадаємо, що протягом останніх днів відбулося декілька етапів обміну тілами. Так, сьогодні, 16 червня вдалося повернути тіла ще 1245 українців.

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