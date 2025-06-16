Події ночі 16 червня: обстріл України та Ізраїлю, “бавовна” у РФ

У ніч з 15 на 16 червня російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по території України з різних напрямків.

Президент Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Росія готує нові масовані удари по українській енергетиці.

Також уночі вибухи лунали й у Ізраїлі. Іран завдав балістичного ракетного удару по Єрусалиму Тель-Авіву та інших містах.

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Про головні події ночі 16 червня – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Вибухи у Києві

Через активність ворожих БпЛА у столиці було чутно вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, що вибухи в місті стали наслідком роботи протиповітряної оборони.

– На лівому березі працюють сили ППО, – повідомив мер у своєму Telegram-каналі.

Віталій Кличко закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях під час повітряної небезпеки.

Вибухи у Запоріжжі

Внаслідок вибухів у Запоріжжі 16 червня сталося займання на одному з промислових підприємств.

Як розповів очільник Запорізької військової адміністрації на місці працювали рятувальники.

– На місці працюють екстрені служби. Попередньо, минулося без постраждалих, – написав голова ОВА у своєму телеграм-каналі.

Атака Київщини

У ніч проти 16 червня Київська область знову зазнала удару ворожих безпілотників. Перші вибухи пролунали близько опівночі.

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, внаслідок атаки в Обухівському районі поранення отримав 60-річний місцевий житель.

– Чоловік зазнав різаних ран руки та обличчя. Медики надали йому необхідну допомогу, – зазначив Калашник у Telegram.

Також внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок і господарські споруди на подвір’ї.

На місці події працюють рятувальники та відповідні служби, які фіксують масштаби руйнувань.

Росія планує удари по енергетиці

Російська Федерація продовжує планувати удари по енергетичній інфраструктурі України, і характер цих атак стає все підступнішим, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 15 червня.

За його словами, попри обіцянки Володимира Путіна перед США та світовою спільнотою щодо прагнення до миру, Росія й далі цілеспрямовано б’є по цивільних енергетичних об’єктах.

Щоб протистояти цій загрозі, Зеленський провів нараду з військовими, представниками СБУ та уряду. Головною темою було посилення захисту критичної інфраструктури України від ворожих атак.

Іран атакував Ізраїль

Увечері 15 червня Іран здійснив чергову ракетну атаку на територію Ізраїлю, застосувавши балістичні ракети.

За попередніми даними, внаслідок удару поранено щонайменше шість осіб.

Перші сигнали повітряної тривоги пролунали на півночі Ізраїлю, згодом сирени активувалися у центрі країни, включно з Єрусалимом. Жителів закликали негайно спуститися до укриттів.

Як інформує The Guardian, гучні вибухи було чутно в Тель-Авіві та Єрусалимі.

Одразу після початку атаки до місць можливих влучань вирушили екстрені служби.

Зокрема, повідомляється про пошкодження в місті Хайфа, де четверо людей зазнали поранень.

Один з постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості, ще троє — з легкими травмами.

“Бавовна” у РФ

Увечері 16 червня в місті Орел (Російська Федерація) пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, над містом було видно яскраві спалахи, а звуки вибухів було чути майже по всьому населеному пункту.

Перші вибухи сталися в районі Радянського округу.

За словами очевидців, вони бачили в небі яскраві вогняні спалахи. Згодом аналогічна ситуація спостерігалася й у Заводському районі — там, за попередніми даними, працюють сили протиповітряної оборони.

Усього мешканці повідомили про близько 10 гучних вибухів.

Офіційна інформація від влади поки відсутня, але російські Telegram-канали пишуть про можливу атаку безпілотників.

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