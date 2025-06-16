Путін намагається відвернути увагу США від затяжної війни в Україні – ISW

Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує зображати Росію як важливого міжнародного партнера для розв’язання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Росія у переговорному процесі

Так, 14 червня президент США Дональд Трамп заявив, що він і Путін провели майже годинну телефону розмову і говорили в основному про удари між Ізраїлем та Іраном. Водночас за словами Трампа, “набагато менше” часу приділили Україні, ніж Ірану.

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Того ж дня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Путін і Трамп в основному говорили про ескалацію військового конфлікту на Близькому Сході. За словами Ушакова, Путін начебто занепокоєний ескалацією між Іраном та Ізраїлем і запропонував допомогу Росії в переговорах щодо мирного врегулювання.

Проте і Трамп під час розмови нагадав російському диктатору, що війна проти України має закінчитися.

На думку аналітиків ISW, Путін, ймовірно, намагається відвернути увагу від своєї тривалої війни проти України, пропонуючи допомогу Америці у посередництві в ситуації на Близькому Сході.

Раніше заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов також наголосив, що Путін всіляко хоче представити себе представити як перемовника між Сполученими Штатами та Іраном. Водночас Данилов зауважив, що росіяни не мають такого впливу на Тегеран, про який вони говорять.

Джерело : ISW

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