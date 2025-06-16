Репатріаційний етап завершено: в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих

Сьогодні Росія передала Україні ще 1245 тіл загиблих. Таким чином, Україна повернула тіла 6057 загиблих у межах Стамбульських домовленостей.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін тілами між Україною та Росією

За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

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Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Сприяв поверненню тіл в Україну й Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, що 13 червня Росія та Україна провели обміни тілами загиблих. До України вдалося повернути 1200 тіл загиблих громадян, зокрема військових.

14 червня так само вдалося повернути до України 1200 тіл загиблих українців.

1 червня Україна також повернула тіла 1212 полеглих українців з різних регіонів.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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