РФ атакувала Україну 138 дронами: скільки БпЛА знешкоджено

У ніч на 16 червня (із 21:00 15 червня) російський ворог запустив по Україні 138 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Гатили окупанти з напрямків: Брянська, Курська, Орла та Шаталового.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сили ЗСУ.

Атака дронів на Україну 16 червня: що відомо

За словами військових, основний напрямок дронових ударів – Донеччина.

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Станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Проте зафіксовано влучання дронів у 10 локаціях, ще на восьми локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Цієї ночі лунали вибухи в Запоріжжі. Ворог атакував місто безпілотниками-камікадзе. Внаслідок атаки загорілося одне з промислових підприємств Запоріжжя.

Також російські ударні дрони атакували й Київщину – внаслідок удару в Обухівському районі постраждав 60-річний місцевий житель. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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