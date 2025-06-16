Росіяни пропонували обміняти викрадених дітей на своїх військових — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонувала обміняти викрадених українських дітей на своїх військовослужбовців.

Про це він розповів під час пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Дітей треба повертати, а не обмінювати — Зеленський

— Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, росіяни пропонували – ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що дітей треба повертати на батьківщину, а не обмінювати. Для цього, за словами президента, потрібні активні дипломатичні зусилля та налагодження двосторонніх контактів між окремими державами і Росією.

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— Тому ми залучаємо так багато країн, які потрошку, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому, – додав президент.

Окупанти вивезли з України понад 19,5 тис. дітей

Омбудсмен Дмитро Лубінець говорив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ депортувала з території України понад 19,5 тис. дітей. Додому вдалося повернути трохи більше тисячі.

Депортації українських дітей стала підставою для Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає встановлення відповідальності за незаконне переміщення дітей та їх використання у воєнних цілях представниками іноземних держав.

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