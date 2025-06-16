Скільки дитячих садків в Україні у 2025 році та чи вплинула війна на їхню кількість

Міністерство освіти і науки (МОН) повідомляє, що через демографічну кризу в Україні може розпочатися консервація дитячих садків.

Заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова пояснила, що такі дії допоможуть зберегти приміщення і матеріально-технічну базу закладів дошкільної освіти.

При цьому вона наголосила, що самі приміщення не будуть використовуватися для інших цілей, окрім освітніх.

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Наприклад, якщо матеріально-технічна база переміщається до іншого закладу дошкільної освіти (ЗДО), то приміщення, яке залишається, не може бути продане чи приватизоване, як було у 1990-х роках.

Тобто дитсадок не буде закрито. Велика будівля залишиться у власності закладу освіти й може бути використана лише для освітніх цілей. Продаж чи передання стороннім структурам неможливі.

Як змінювалася кількість дитячих садків за роки незалежності та скільки їх у 2025 році – читайте на Фактах ICTV.

Як зменшилася кількість дитячих садків в Україні за останні роки

У звіті Державної служби статистики зазначається, що в Україні кількість дитячих садків, починаючи з 1990 року, скоротилася майже вдвічі.

Так, у 1990 році в Україні нараховувалося близько 25 тис. дитсадків, а до 2019 року їх залишилося приблизно 15 тис., тобто скорочення становило близько 10 тис. закладів дошкільної освіти.

У 2023 році діяло 10 367 закладів, зокрема: 6 003 очні, 2 851 дистанційний, 1 513 змішані. Станом на 2024 рік в Україні функціонували 11 918 дитячих садків, серед них 8 665 працювали в очному форматі, 1 933 – дистанційно, 1 320 – у змішаному форматі.

Отже, протягом останніх тридцяти років в Україні спостерігалося поступове зменшення кількості дитячих садків – із близько 24,5 тис. у 1990 році до близько 12,8 тис. станом на 2024 рік.

Відповідно, скорочувалася і чисельність дітей. Якщо у 1990-му дитсадки відвідували понад 2,4 млн малюків, то до 2024 року ця цифра зменшилася до 846 тис.

Яка кількість дитячих садків в Україні та скільки дітей у 2025 році

У 2025 році кількість дітей 3-6 років становить 779 тис. Прогнозована цифра на 2027 рік – лише 570 тис.

Через повномасштабне вторгнення багато садочків були пошкоджені або зруйновані. У 2023 році 104 садочки були зруйновані й 1 096 пошкоджені.

Через зменшення кількості дитячих садків та дітей у МОН планують запровадити гнучкі формати дошкільної освіти, які дозволять зберегти робочі місця для педагогів, забезпечуючи при цьому надання послуг навіть у складних воєнних умовах.

Це триватиме до того часу, поки в Україні не настане нова хвиля народжуваності. У деяких випадках вихователям у сільських громадах, де зменшується кількість дітей, можливо, доведеться змінити місце роботи – перейти з великого закладу до меншого, але спеціально пристосованого приміщення.

Через недобір дітей планується запровадження гнучких груп. Нові типи дитячих садків можуть працювати на базі:

шкіл;

університетів;

бібліотек (за наявності укриття).

При цьому освітній процес організовується працівниками певного дитячого садочка.

Джерело: Оsvitoria, Оsvita.ua

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