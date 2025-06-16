Телебачення перестало бути місцем, куди квиток коштує $1 млн – Олександр Богуцький

СЕО Starlight Media Олександр Богуцький став героєм нового випуску Fedoriv Vlog.

У своєму інтерв’ю Олександр Богуцький розповів, що допомагає компанії залишатися лідером економіки уваги, чому диджитал – не конкурент ТБ, а додатковий канал для дистрибуції контенту.

Олександр Богуцький – у випуску Fedoriv Vlog

Телебачення, говорить Олександр Богуцький, – єдине медіа, де не можна накрутити перегляди, де статистика не підніметься за допомогою ботів, де результат співпраці можна побачити за продажами.

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– Телебачення перестало бути місцем, куди квиток коштує $1 млн, – зауважує Олександр Богуцький.

Диджитал, продовжує СЕО Starlight Media, – це теж майданчик для трансляції контенту. Але 60% найпопулярніших шоу в ютубі –це телешоу. Усі вони – частина української культури.

– Телебачення для країни – це щось особливе, тому що ми створюємо щодня національні проєкти. У 2024 ми, Starlight Media, зробили 97 зі 100 найпопулярніших телепродуктів України, – каже Олександр Богуцький.

На його думку, для приросту клієнтів компаніям потрібно виділити бюджет на рекламу на телебаченні. А далі – правильний бренд, правильний слоган, правильний ролик або ж інтеграція, і результати не забаряться.

Окрім обговорення телебачення як бізнесу, Андрій Федорів також мав змогу заглянути за лаштунки телевізійної кухні – у прямому та переносному сенсі.

Олександр Богуцький провів йому екскурсію новим знімальним майданчиком культового кулінарного шоу МастерШеф, де Андрій познайомився із суддями проєкту – Ектором Хіменес-Браво, Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським. І навіть отримав від них білий фартух.

Ба більше, ведучий Fedoriv Vlog побував на місці учасників квіз-шоу Поле – вони разом з Олександром Богуцьким зійшлися в батлі, намагаючись вгадати, яким брендам належать відомі слогани.

Випуск Fedoriv Vlog з Олександром Богуцьким: відео

Джерело: Starlight Media

Фото: Starlight Media

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