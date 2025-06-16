Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Остання розмова: ексдружина Неліпи розкрила, що він сказав їй перед загибеллю
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

В інтересах демократій, щоб Україна та Ізраїль виграли – ЦПД

РНБО: Росія та Іран ставлять схожі цілі знищення України й Ізраїлю
Фото: Getty Images

Світові демократії мають бути зацікавлені в перемозі України та Ізраїлю.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Україна та Ізраїль у боротьбі за виживання

Коваленко провів паралель між обома автократичними системами, зазначивши, що РФ хоче знищити українську державу та отримати підконтрольну Москві територію, тоді як Іран прагне знищити Ізраїль, щоби розширити зону впливу на Близькому Сході.

Зараз дивляться

Він зауважив, що Москва також підтримує ядерну програму Тегерану.

– У цій ситуації як Україна, так і Ізраїль повинні виграти, щоб вижити. І в інтересах демократій, щоб Україна та Ізраїль виграли, – переконаний він.

Нагадаємо, що ввечері 15 червня Іран вкотре атакував балістикою Ізраїлю.

Найбільші пошкодження зафіксовано в місті Хайфа.

За повідомленням місцевих ЗМІ, вибухи також було чути у Тель-Авіві та Єрусалимі.

Читайте також
Нетаньягу: Іран намагався вбити мене, запустивши ракету у мою спальню
Нетаньягу заявив, що Іран намагався його вбити

Пов'язані теми:

ІзраїльІранВійна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь