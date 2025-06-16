В інтересах демократій, щоб Україна та Ізраїль виграли – ЦПД

Світові демократії мають бути зацікавлені в перемозі України та Ізраїлю.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Україна та Ізраїль у боротьбі за виживання

Коваленко провів паралель між обома автократичними системами, зазначивши, що РФ хоче знищити українську державу та отримати підконтрольну Москві територію, тоді як Іран прагне знищити Ізраїль, щоби розширити зону впливу на Близькому Сході.

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Він зауважив, що Москва також підтримує ядерну програму Тегерану.

– У цій ситуації як Україна, так і Ізраїль повинні виграти, щоб вижити. І в інтересах демократій, щоб Україна та Ізраїль виграли, – переконаний він.

Нагадаємо, що ввечері 15 червня Іран вкотре атакував балістикою Ізраїлю.

Найбільші пошкодження зафіксовано в місті Хайфа.

За повідомленням місцевих ЗМІ, вибухи також було чути у Тель-Авіві та Єрусалимі.

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