Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 16 червня: ЗСУ знищили 1200 окупантів та 28 одиниць важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1200 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також відчутні втрати ворога у бойовій техніці, зокрема: мінус 18 одиниць артилерійських систем, сім бойових броньованих машин та два танки.
Зараз дивляться
Втрати Росії у війні на 16 червня 2025:
- особового складу ‒ близько 1 005 060 (+1200) осіб,
- танків ‒ 10939 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,
- артилерійських систем – 29208 (+18) од,
- РСЗВ – 1418 од,
- засобів ППО ‒ 1187 (+1) од,
- літаків – 416 од,
- гелікоптерів – 337 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95) од,
- крилатих ракет ‒ 3346 (+9) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+1) од.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.