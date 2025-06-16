Втрати ворога на 16 червня: ЗСУ знищили 1200 окупантів та 28 одиниць важкої техніки

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1200 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також відчутні втрати ворога у бойовій техніці, зокрема: мінус 18 одиниць артилерійських систем, сім бойових броньованих машин та два танки.

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Втрати Росії у війні на 16 червня 2025:

особового складу ‒ близько 1 005 060 (+1200) осіб,

танків ‒ 10939 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,

артилерійських систем – 29208 (+18) од,

РСЗВ – 1418 од,

засобів ППО ‒ 1187 (+1) од,

літаків – 416 од,

гелікоптерів – 337 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95) од,

крилатих ракет ‒ 3346 (+9) од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3916 (+1) од.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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