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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 16 червня: ЗСУ знищили 1200 окупантів та 28 одиниць важкої техніки

російський танк
Фото: Getty Images

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1200 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також відчутні втрати ворога у бойовій техніці, зокрема: мінус 18 одиниць артилерійських систем, сім бойових броньованих машин та два танки.

Зараз дивляться

Втрати Росії у війні на 16 червня 2025:

  • особового складу ‒ близько 1 005 060 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 10939 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29208 (+18) од,
  • РСЗВ – 1418 од,
  • засобів ППО ‒ 1187 (+1) од,
  • літаків – 416 од,
  • гелікоптерів – 337 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95) од,
  • крилатих ракет ‒ 3346 (+9) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+1) од.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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