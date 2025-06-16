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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Викрито посадовців, які привласнили понад 64 млн грн на закупівлі авто для військових

Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: СБУ
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: СБУ
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: СБУ
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових

В Україні викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажних автомобілів для потреб військового підрозділу. Організатори створювали умови для перемоги потрібної їм компанії у державних тендерах, внаслідок чого завдано збитків на понад 64 млн грн.

Корупційна схема із закупівлі авто для військових

Як повідомили у Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань, ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Як зазначається, він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин, яка виступала замовником транспортних засобів, та представників комерційної структури.

Зараз дивляться

Як розповіли у ДБР, з вересня до жовтня 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, щоб усунути реальних конкурентів.

За інформацією СБУ, восени 2024 року чиновник ДССТ забезпечив перемогу в тендері підконтрольному комерційному підприємству. Компанія запропонувала товар на понад 64 млн грн дорожче, ніж інші учасники.

У ДБР припустили, що збитки держави можуть бути значно більшими, за попередніми оцінками, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази.

Водночас у фігурантів виявили готівку в іноземній валюті, яка еквівалентна понад 105 млн грн. Походження цих коштів перевіряють.

Усім учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 (Перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків) та ч. 5 ст. 426-1 (Пособництво) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин схеми та притягнення до відповідальності інших можливих учасників.

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Джерело: ДБР, СБУ
Фото: ДБР, СБУ

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