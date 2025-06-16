Викрито посадовців, які привласнили понад 64 млн грн на закупівлі авто для військових

В Україні викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажних автомобілів для потреб військового підрозділу. Організатори створювали умови для перемоги потрібної їм компанії у державних тендерах, внаслідок чого завдано збитків на понад 64 млн грн.

Корупційна схема із закупівлі авто для військових

Як повідомили у Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань, ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Як зазначається, він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин, яка виступала замовником транспортних засобів, та представників комерційної структури.

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Як розповіли у ДБР, з вересня до жовтня 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, щоб усунути реальних конкурентів.

За інформацією СБУ, восени 2024 року чиновник ДССТ забезпечив перемогу в тендері підконтрольному комерційному підприємству. Компанія запропонувала товар на понад 64 млн грн дорожче, ніж інші учасники.

У ДБР припустили, що збитки держави можуть бути значно більшими, за попередніми оцінками, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази.

Водночас у фігурантів виявили готівку в іноземній валюті, яка еквівалентна понад 105 млн грн. Походження цих коштів перевіряють.

Усім учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 (Перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків) та ч. 5 ст. 426-1 (Пособництво) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин схеми та притягнення до відповідальності інших можливих учасників.

Джерело : ДБР, СБУ

Фото : ДБР, СБУ

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