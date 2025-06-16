Як обстріли у червні вплинули на стан повітря у Києві та області: відповідь Міндовкілля
У червні 2025 року через масовану атака ворожих безпілотників Київ та область зазнали масштабних екологічних втрат.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
– У червні 2025 року Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тони шкідливих речовин, – йдеться у повідомленні.
За попередніми підрахунками, екологічні збитки перевищили 5,7 млн грн.
Атаки Києва та області: екологічний аспект
Усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу — без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.
Як наголошують у Міндовкілля, це не лише знищення інфраструктури — це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці.
Нагадаємо, що у листопаді 2024 року міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявляла, що за 1000 днів війни екологічна шкода, завдана воєнною агресією РФ, оцінюється приблизно в $71 млрд доларів.