Зеленський хоче обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету під час зустрічі

Україна готова купити оборонний пакет у Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Зеленський про купівлю оборонного пакету в США

За словами Зеленського, він планує обговорити під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити.

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– Ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що в нас буде така можливість. Принаймні, розраховуватися, – стверджує Зеленський.

Нещодавно видання Axios з посиланням на представника Білого дому повідомило, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським під час саміту G7.

Як відомо, саміт G7 розпочався 15 червня, а триватиме до 17 червня у канадському місті Кананаскіс.

Востаннє Трамп і Зеленський зустрічалися у Ватикані у день, коли відбувався похорон Папи Римського Франциска у квітні.

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