Події ночі 17 червня: РФ завдала удару по Україні, Трамп покинув саміт G7

Минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів; на Торецькому відбулося 18 атак загарбників; на Покровському – 56; на Новопавлівському – 28 атак.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Комбінована атака на Україну

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок ракетно-дронової атаки на Україну понад 70 людей отримали поранення:

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у Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено;

в Одесі — одна людина загинула, 10 поранено;

у Київській та Чернігівській областях — по одній травмованій людині.

Атака на Київ сьогодні вночі

Внаслідок комбінованої російської атаки на Київ сьогодні щонайменше 14 людей загинуло. У Солом’янському районі зруйновано під’їзд житлового будинку, де було 30 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У районі Червоного Хутора зникла електрика. У Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах пошкоджені житлові багатоповерхівки.

Також внаслідок атаки на Київ пошкоджено 4 гуртожитки Київського авіаційного інституту – там здебільшого побило вікна.

У Києві через російську атаку Укрпошта втратила два відділення.

Вибухи в Одесі: руйнування та поранені

На світанку 17 червня росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами. На жаль, є руйнування та постраждалі, під завалами можуть бути люди. Щонайменше 13 людей отримали різні поранення, серед них – дитина. За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, було влучання в інклюзивний центр для дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Атака на Запоріжжя 17 червня

Вночі росіяни запустили по Запоріжжю балістичні ракети. За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, зафіксовано щонайменше чотири удари по місту. Є руйнування на кількох підприємствах, там сталися пожежі. Також пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток. На щастя, без жертв та поранених.

Вибухи на Київщині 17 червня

За інформацією начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, вночі росіяни атакували Київщину ракетами та дронами.

У Вишгородському районі різане поранення правого плеча отримала жінка 1970 року народження. Вибухами пошкоджено приватний будинок – там вибило вікна. У Броварському районі унаслідок ворожої атаки загорівся дах приватного будинку. Також горить господарча будівля на території підприємства.

Трамп достроково залишив саміт G7

Президент США Дональд Трамп вирішив достроково залишити саміт G7 у Канаді через ескалацію на Близькому Сході.

Президент Франції Еммануель Макрон позитивно оцінив рішення Трампа залишити саміт раніше, бо це, на його думку, сприятиме припиненню вогню на Близькому Сході. Утім, президент США заявив, що Макрон помиляється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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