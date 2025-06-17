Зеленський: Збільшення атак дронами – єдина зміна в діях РФ після повернення Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія значно активізувала використання ударних дронів проти України, і це — єдина реальна зміна в її поведінці після повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це він сказав під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7.

— Якщо торік застосування ста Шахедів за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві, — зауважив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що, навіть якщо Трамп нині не чинить достатнього тиску на Росію, Сполучені Штати залишаються ключовим гравцем у світі.

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Президент також наголосив на необхідності заохочення Трампа до активніших дій проти Кремля.

— Необхідно й надалі закликати Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край війні проти України, — сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що саме США ініціювали перемовини, які Росія проігнорувала.

Нанадаємо, після масованої нічної атаки Росії 17 червня Україна направила запит на термінове скликання Ради Безпеки ООН.

Джерело : Офіс президента

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