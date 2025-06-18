Екіпаж групи Мольфар 208 зенітної бригади Повітряних сил, що працює на Півдні, показав, як його бійці перехоплюють в небі та знищують російські безпілотники.

Як українські дрони перехоплюють у небі російські БпЛА

Командир групи Мольфар Антон розказав та показав, як вираховують, наздоганяють і знищують розвідувальні БпЛА росіян.

– Ми працюємо на Херсонсько-Миколаївському напрямку для недопущення ворога на нашу територію. Працюємо і вдень, і вночі, аби наше небо було вільним, – каже Антон.

За його словами, на озброєнні група Мольфар має два комплекси перехоплювачів: швидкісні, які працюють по швидкісних цілях, та для менш швидкісних та розвідувальних дронів. Наприклад, комплекс Тарас-П.

– Обидва комплекси виготовлені в Україні з українських компонентів. Вони намагаються вдаватися до хитрощів, вже не так нагло, по якомусь радіомовчанню заходити, намагатися обдурити як радари, так і інші засоби, аби зайти, – розповів Антон.

Пілот групи Мольфар Олександр розповів, що станом на сьогодні є вражених та підтверджених 8 повітряних цілей. Це безпілотники Суперками, Зали, модифіковані Суперками, Орлани.

– Бувають такі дні, що вони літають постійно, намагаються залетіти на нашу територію, і 24 на 7 біля планшетів, біля ноутбуків, контролюєш ситуацію, літаєш, збиваєш або хоча б відганяєш від нашої території, – розповідає Олександр.

За його словами, бували дні, коли група починала працювати з 8 ранку, закінчувала о 8 вечора. І це без відпочинку.

Для того щоб навчитися цій роботі, потрібно місяць-півтора. Для того щоб стати повноцінною групою, не тільки пілотом, потрібен час. Усі невдачі можна виправити.

На відео – кадри реальної бойової роботи зенітних дронів, які стали новою зброєю проти російських “очей у небі”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 211-ту добу.

