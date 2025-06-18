Нічна атака на Україну: РФ запустила маже 60 дронів
У ніч проти 18 червня армія РФ атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів з трьох напрямків.
Як ППО відбила нічну атаку 18 червня
Сьогодні протягом ночі окупанти запускали безпілотники з боку Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Основні напрямки удару – Запоріжжя, Донецька та Дніпропетровська області.
У Повітряних силах ЗСУ станом на 08:30 ранку підтвердили знешкодження різними засобами 30 із 58 ворожих БпЛА на Сході та Півночі країни.
Зокрема, 12 дронів збито вогневими засобами ураження і 18 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Наразі відомо про влучання засобів повітряного нападу противника внаслідок нічної атаки на Україну в 9 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 211-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.