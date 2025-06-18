Нічна атака на Україну: РФ запустила маже 60 дронів

У ніч проти 18 червня армія РФ атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів з трьох напрямків.

Як ППО відбила нічну атаку 18 червня

Сьогодні протягом ночі окупанти запускали безпілотники з боку Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Основні напрямки удару – Запоріжжя, Донецька та Дніпропетровська області.

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У Повітряних силах ЗСУ станом на 08:30 ранку підтвердили знешкодження різними засобами 30 із 58 ворожих БпЛА на Сході та Півночі країни.

Зокрема, 12 дронів збито вогневими засобами ураження і 18 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Наразі відомо про влучання засобів повітряного нападу противника внаслідок нічної атаки на Україну в 9 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 211-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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