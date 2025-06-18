Події ночі 18 червня: вибухи в Запоріжжі, підсумки саміту G7 в Канаді

В ніч проти 18 червня Росія вкотре атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема, вибухи лунали у Запоріжжі, де зафіксовано численні влучання та пожежі, а також в Ізюмі Харківської області.

А в Канаді завершився саміт лідерів країн G7, на якому був і президент України Володимир Зеленський.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 18 червня – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи в Запоріжжі

На початку доби 18 червня у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час відбиття атаки російських дронів.

За даними очільника ОВА Івана Федорова, місто атакували щонайменше 13 ворожих БпЛА.

Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях.

Рятувальники ліквідують три пожежі, площею 100, 300 та 800 кв. м.

Також пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки.

Атака дронів на Харківщині

Вибухи в Ізюмі Харківської області пролунали близько 03:15.

За даними Ізюмської міської військової адміністрації, внаслідок влучання ворожих ударних дронів типу Шахед у приватному секторі виникли пожежі.

Станом на ранок ніхто з жителів громади за медичною допомогою не звертався.

У Києві триває розбір завалів після атаки 17 червня

У ДСНС повідомили, що у Солом’янському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку станом на 07:00 деблоковано тіла ще п’ятьох загиблих.

За цієї адресою рятувальники загалом вилучили тіла вже 16 осіб і роботи тривають.

Загалом під час масовоаної атаки на Київ 17 червня загинула 21 людина, ще 134 – дістали поранення різного ступеню тяжкості.

Зеленський підбив підсумки саміту G7 у Канаді

Президент Володимир Зеленський вночі 18 червня оприлюднив заяву за підсумками участі в саміті G7 в Канаді, наголосивши, що є конкретні рішення щодо збільшення військової підтримки України, нові транші за рахунок заморожених російських активів та додаткові санкції проти РФ.

– Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни, – наголосив глава держави.

Зеленський також подякував усім, хто допомагає боротися проти російської агресії та спільно з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього.

Попри участь президента Володимира Зеленського у саміті G7 в Канаді, спільна заява щодо України за підсумками зустрічі ухвалена не буде.

Проте, за даними ЗМІ, спільної заяви щодо України за підсумками саміту G7 не буде нібито через те, що президент США Дональд Трамп відмовився підтримувати жорстку риторику проти РФ, аби не зашкодити можливим переговорам із російським диктатором Володимиром Путіним.

Макрон і Мерц вважають, що Трамп може погодити санкції проти РФ

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподіваються на те, що президент США Дональд Трамп може незабаром погодити додаткові санкції проти Росії.

Свої оптимістичні заяви вони зробили на полях саміту G7 після слів американського лідера про те, що це нормально, коли всі підтримують санкці.

За їхніми словами, це може статися найближчими днями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 211-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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