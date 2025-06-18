Подоляк пояснив ліквідацію американської групи тиску на Росію

Адміністрація Дональда Трампа припинила роботу міжвідомчої групи при Раді національної безпеки США, яка займалася розробкою санкційної стратегії проти Росії.

Про причини такого рішення розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Чому США розпустили робочу групу з тиску на РФ

За його словами, це рішення стало частиною масштабного перегляду зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів.

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Спеціалізована комісія функціонувала лише близько трьох місяців після створення на початку весни поточного року.

Згортання роботи групи відбулося на тлі масштабних кадрових змін у Раді національної безпеки США.

– Ця комісія була створена, скажімо так, десь в березні, ну, тобто на початку весни, і закрита буквально сьогодні, тобто вона попрацювала там три місяці, трошки менше. Але вони почали велику чистку, як я розумію, в Радбезі, – пояснив радник.

Подоляк зазначив, що рішення про ліквідацію не означає повного припинення санкційного тиску на Росію.

За його словами, альтернативні санкційні механізми передбачає законопроєкт Грема — Блюменталя та ініціативи європейських партнерів, зокрема Великої Британії та Франції.

Ці інструменти залишаються активними та можуть використовуватися проти російських інтересів.

Окрім того, Подоляк охарактеризував рішення як прояв переходу США від концепції глобального лідерства до ізоляціоністської політики.

За його оцінкою, така стратегія може негативно вплинути на міжнародний авторитет Америки.

— Питання у волі самого Трампа і у розумінні, яких репутаційних втрат він сьогодні зазнає. Все більше країн розуміють, що Сполучені Штати від концепції “Зробимо знову Америку великою” ідуть до концепції “Зробимо Америку ізольованою”, – зауважив радник ОП.

Раніше повідомлялося, що робоча група з тиску на Росію вже в травні втратила свій темп після усвідомлення відсутності зацікавленості Дональда Трампа у жорсткішій позиції щодо Москви.

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