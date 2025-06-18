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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Правила перетину кордону у 2025 році: що змінилося

Відкриття кордонів і повернення українців
Фото: Факти ICTV

Із 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, що суттєво вплинуло на правила перетину державного кордону. Було запроваджено численні обмеження, особливо щодо виїзду окремих категорій громадян. 

У 2025-му продовжують діяти обмеження на виїзд для чоловіків віком 18-60 років і жінок, які є військовозобов’язаними. Вони можуть виїхати за кордон лише у випадках, передбачених ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка визначає категорії осіб, що отримують відстрочку від мобілізації. 

Факти ICTV дізнавалися, які правила перетину кордону діють у 2025 році. 

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Нові правила контролю на кордонах у 2025 році: системи EES та ETIAS 

У 2025 році Європейський Союз запровадив дві нові системи прикордонного контролю: 

  • EES (Entry/Exit System) – автоматизована система реєстрації перетину кордону Шенгенської зони. Для українців із біометричними паспортами зміни будуть мінімальними: сканування документів у спеціальних терміналах та періодична перевірка біометричних даних. 
  • ETIAS (European Travel Information and Authorization System) – система попередньої авторизації для громадян країн із безвізовим режимом. Перед в’їздом до ЄС потрібно буде отримати електронний дозвіл через онлайн-платформу. 

Оновлені правила перетину кордону для чоловіків до 25 років

31 грудня Кабінет міністрів України оновив правила перетину кордону для чоловіків віком 18-25 років під час воєнного стану.

Зміни стосуються чоловіків цієї вікової категорії, які служили за контрактом у ЗСУ або в розвідувальних підрозділах Міністерства оборони та не проходили повноцінну військову службу до укладення контракту, за винятком базової підготовки.

Ці особи можуть перетинати кордон за умови наявності:

  • довідки від військової частини або керівника територіального центру комплектування, що містить дані про укладений контракт;
  • військово-облікового документа, який підтверджує проходження служби.

Перетин кордону: документи 

Для виїзду за кордон громадяни України повинні мати чинний закордонний паспорт. Використання ID-картки можливе лише за умови наявності відповідних міждержавних угод, зокрема з Туреччиною та Грузією. Перед подорожжю важливо перевірити термін дії паспорта, адже багато країн вимагають, щоб він залишався чинним щонайменше 3-6 місяців після в’їзду. 

Залежно від мети поїздки може знадобитися віза. Українці можуть відвідувати 112 країн без візи, проте для роботи чи навчання оформлення відповідного дозволу є обов’язковим. 

Правила перетину кордону в умовах воєнного стану для військовозобов’язаних 

Чоловікам для безперешкодного перетину кордону необхідно надати документи, що підтверджують статус особи та її право на виїзд. Детальний перелік таких документів міститься в постанові Кабміну № 57 від 27.01.1995 року, яка була оновлена відповідно до умов воєнного стану. 

Усім категоріям осіб необхідно мати військово-обліковий документ з актуальним штрихкодом, який перевіряють прикордонники, ТЦК та поліція. 

Основний пакет документів передбачає: 

  • Паспорт громадянина України (внутрішній або закордонний). 
  • Військово-обліковий документ із зазначеним VIN-кодом. 
  • Довідку про відстрочку (за наявності права на неї). 
  • Додаткові документи залежно від категорії (наприклад, свідоцтво про народження дитини, документи про інвалідність тощо). 

Деякі категорії громадян можуть заздалегідь забронювати час перетину кордону через систему єЧерга. Це стосується: 

  • водіїв вантажного транспорту;
  • туристичних і дитячих груп; 
  • осіб, які подорожують з гуманітарною метою. 

Також водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги, повинні бути зареєстровані в системі Шлях, що допомагає зменшити корупційні ризики у сфері міжнародних перевезень. 

Правила перетину кордону у 2025 році для дітей 

Дітям до 18 років для перетину кордону необхідно мати: 

  • Свідоцтво про народження (для осіб до 14 років) або паспорт громадянина України (з 14 років). 
  • Документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про шлюб у разі різних прізвищ у батьків та дитини). 
  • Закордонний паспорт дитини або запис про неї у закордонному паспорті одного з батьків. 

Якщо дитина подорожує без батьків, потрібен нотаріально завірений дозвіл на виїзд від одного з них. 

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