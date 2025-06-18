Стефанчук: кримінальна відповідальність за обхід санкцій – питання справедливості

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому український парламент ухвалив закон про кримінальну відповідальність за обходження санкцій, наголосивши на його принциповому значенні як для України, так і для міжнародної спільноти.

Кримінальна відповідальність за спроби обійти санкції

Таке рішення, за словами голови парламенту Руслана Стефанчука, є питанням справедливості та послідовності — особливо на тлі того, що саме цього Україна вимагає від міжнародних партнерів.

– Буде дивно вимагати від інших країн відповідальності за обходження санкцій та використання лазівок, а самій не реагувати на аналогічні дії в межах своєї держави, – пояснив Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, деякі особи намагаються “приміряти на себе цей піджак”, натякаючи на власну непричетність або несправедливість санкцій.

Зараз дивляться

Проте, наголосив спікер, державна політика не може формуватись під впливом окремих персон.

– Україна будує свою міжнародну та внутрішню політику не з огляду на окремих індивідуумів, а з огляду на інтереси держави, – зазначив він.

Стефанчук також нагадав, що звернувся до РНБО із запитом надати перелік осіб, проти яких санкції були запроваджені з 2014 до 2019 року.

У списку – майже 700 громадян України. І саме на цьому досвіді Україна вибудовує подальшу санкційну політику.

– Ми користуємось законодавством, яке діє з 2014 року. Парламент вніс мінімальні зміни, зокрема щодо позбавлення державних нагород. Але принципової нової бази не було – тож будьмо послідовними: або хрестик, або інше, – наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти осіб, що підтримують агресію Росії.

Серед них – артисти, колишні високопосадовці та організації, зокрема кримський Артек, який нині контролюється Росією.

У санкційних списках, зокрема, фігурують: Ані Лорак, Таїсія Повалій, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов і Андрій Клюєв.

Багатьох з них уже позбавлено українських нагород.

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