Стефанчук: кримінальна відповідальність за обхід санкцій – питання справедливості
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому український парламент ухвалив закон про кримінальну відповідальність за обходження санкцій, наголосивши на його принциповому значенні як для України, так і для міжнародної спільноти.
Кримінальна відповідальність за спроби обійти санкції
Таке рішення, за словами голови парламенту Руслана Стефанчука, є питанням справедливості та послідовності — особливо на тлі того, що саме цього Україна вимагає від міжнародних партнерів.
– Буде дивно вимагати від інших країн відповідальності за обходження санкцій та використання лазівок, а самій не реагувати на аналогічні дії в межах своєї держави, – пояснив Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, деякі особи намагаються “приміряти на себе цей піджак”, натякаючи на власну непричетність або несправедливість санкцій.
Проте, наголосив спікер, державна політика не може формуватись під впливом окремих персон.
– Україна будує свою міжнародну та внутрішню політику не з огляду на окремих індивідуумів, а з огляду на інтереси держави, – зазначив він.
Стефанчук також нагадав, що звернувся до РНБО із запитом надати перелік осіб, проти яких санкції були запроваджені з 2014 до 2019 року.
У списку – майже 700 громадян України. І саме на цьому досвіді Україна вибудовує подальшу санкційну політику.
– Ми користуємось законодавством, яке діє з 2014 року. Парламент вніс мінімальні зміни, зокрема щодо позбавлення державних нагород. Але принципової нової бази не було – тож будьмо послідовними: або хрестик, або інше, – наголосив Стефанчук.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти осіб, що підтримують агресію Росії.
Серед них – артисти, колишні високопосадовці та організації, зокрема кримський Артек, який нині контролюється Росією.
У санкційних списках, зокрема, фігурують: Ані Лорак, Таїсія Повалій, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов і Андрій Клюєв.
Багатьох з них уже позбавлено українських нагород.