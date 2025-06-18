У Солом’янському районі Києва обвалилися сходи в одному з пошкоджених будинків

У Солом’янському районі Києва в одній із багатоповерхівок, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 17 червня, сталося часткове руйнування внутрішніх конструкцій.

Про це повідомляє КМДА.

У пошкодженому будинку обвалилися сходи

– Зокрема, в п’ятиповерхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами. Потерпілих немає, – йдеться у повідомленні.

З будівлі евакуювали п’ятьох мешканців. На місці події працюють аварійно-рятувальні служби.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вночі 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві за останніми даними загинуло 28 людей, понад 140 дістали поранення.

З-під завалів вдалося врятувати двох людей, ще близько 50 – деблокували. Понад 220 осіб отримали невідкладну психологічну допомогу.

До рятувальної операції було залучено понад 400 рятувальників, 200 одиниць техніки, безпілотники та пошукові собаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 211-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.