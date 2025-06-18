Україні знадобиться понад рік для ідентифікації 6 060 переданих тіл воїнів – Клименко

Україні знадобиться щонайменше 13-14 місяців для ідентифікації 6 060 тіл загиблих воїнів, переданих Росією в межах стамбульських домовленостей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Ідентифікація тіл загиблих триватиме понад рік

За його словами, процес значно ускладнюється тим, що росіяни змішали тіла українських громадян із останками окупантів.

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Окрім того, вони розділили тіла однієї людини між різними пакетами або навіть окремими репатріаціями.

Кожен пакет може містити останки одразу декількох осіб, що потребує детального аналізу кожного фрагмента.

— Кожен пакет може містити останки тіл однієї, двох або трьох осіб. Ба більше, під час експертизи ми почали виявляти тіла однієї людини в декількох пакунках або в різних репатріаціях, – пояснив глава МВС.

Наразі всі відповідні служби працюють у три зміни для прискорення процесу та передання тіл родинам загиблих.

Експертиза проводиться з максимальною ретельністю через складність матеріалу.

— Я можу лише приблизно сказати, тому що ще відбувається аналіз того, в якому стані та скільки тіл знаходиться в переданих російською стороною пакетах. Але на ці 6 000, на найскромнішу попередню думку наших фахівців, піде приблизно 13-14 місяців, – заявив Клименко.

За його словами, українські фахівці проводять повний цикл ідентифікації з порівнянням профілів ДНК родичів загиблих героїв.

У разі підтвердження, що останки належать не українським захисникам, їх передаватимуть сім’ям окупантів.

Раніше Ігор Клименко заявляв, що не впевнений, чи навмисно російська сторона передала останки своїх військових у мішках з тілами українців чи з власної недбалості.

Нагадаємо, що репатріаційні заходи тривали з 11 червня. В останній день, 16 червня, вдалося повернули 1 245 тіл українських захисників.

За підсумками переговорів у Стамбулі 2 червня представниками України та Росії домовилися щодо масштабної репатріації тіл воїнів – повернення понад 6 тис. загиблих українських захисників.

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