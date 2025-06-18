Втрати ворога на 18 червня: мінус ще 1040 окупантів та майже 40 артсистем

Втрати ворога на 18 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 211-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 007 160 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 18 червня 2025

особового складу ‒ близько 1 007 160 (+1040) осіб;

танків ‒ 10 947 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 22 845 (+31);

артилерійських систем – 29 265 (+37);

РСЗВ – 1 420 (+1);

засобів ППО ‒ 1 187;

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 165 (+184);

крилатих ракет ‒ 3 369 (+23);

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 312 (+137);

спеціальної техніки ‒ 3 916.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 211-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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