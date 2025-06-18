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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 18 червня: мінус ще 1040 окупантів та майже 40 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 18 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 211-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 007 160 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 18 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 1 007 160 (+1040) осіб;
  • танків ‒ 10 947 (+7);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 845 (+31);
  • артилерійських систем – 29 265 (+37);
  • РСЗВ – 1 420 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 187;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 165 (+184);
  • крилатих ракет ‒ 3 369 (+23);
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 312 (+137);
  • спеціальної техніки ‒ 3 916.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 211-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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