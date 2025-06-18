Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 18 червня: мінус ще 1040 окупантів та майже 40 артсистем
Втрати ворога на 18 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1040 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 211-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 007 160 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 18 червня 2025
- особового складу ‒ близько 1 007 160 (+1040) осіб;
- танків ‒ 10 947 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 22 845 (+31);
- артилерійських систем – 29 265 (+37);
- РСЗВ – 1 420 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 187;
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 165 (+184);
- крилатих ракет ‒ 3 369 (+23);
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 312 (+137);
- спеціальної техніки ‒ 3 916.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 211-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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