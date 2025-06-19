Колишнє керівництво ДП Документ розкрадало мільйони під час війни – СБУ

Контррозвідка СБУ зібрала вичерпну доказову базу проти посадовців підприємства Документ, які під час повномасштабної війни організували привласнення бюджетних коштів.

Посадовці ДП Документ розкрадали мільйони на зарплатах

Як повідомили в СБУ, у період 2022–2023 років група з восьми осіб, до якої входять як колишні, так і нинішні співробітники ДП Документ, зуміла незаконно отримати понад 21 млн грн. Серед фігурантів троє – представники вищого керівництва підприємства.

– Під час перебування на посадах після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих, – йдеться у повідомленні.

Суть схеми полягала в організації нарахування подвоєних зарплат працівникам центрального офісу, які були відряджені до однієї з філій паспортного сервісу, що діяла в країні Євросоюзу.

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За даними слідчих, співробітники отримували одну зарплатню офіційно в Україні, а другу – на особисті банківські рахунки за кордоном за нібито надані послуги, які фактично не виконувалися.

Отримані в такий спосіб кошти частково передавались організаторам як відкати. Під час обшуків правоохоронці виявили документацію про відкриття рахунків у європейських банках, а також банківські картки з доказами отримання коштів за межами України.

Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення

На основі зібраних доказів вісьмом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Максимальне покарання за цією статтею – до восьми років позбавлення волі.

Розслідування триває з метою притягнення всіх винних до кримінальної відповідальності.

Комплекс оперативних заходів проводився у співпраці з Державною міграційною службою України та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва.

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