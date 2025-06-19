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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Нова ініціатива: НАТО і Україна створюють платформу для збору й аналізу бойового досвіду

Спільний проєкт України і НАТО: що відомо
Фото: Getty Images

Україна і НАТО створюють спільну платформу для збору та аналізу бойового досвіду.

Проєкт LL DEP

У рамках зміцнення стратегічного партнерства та обміну військовим досвідом між Україною і НАТО стартував проєкт Платформа використання даних із вивчених уроків під час ведення бойових дій (Lesson Learned Data Exploitation Platform – LL DEP)

Над розробкою працює Спільний Центр НАТО–Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом з представниками українського сектору безпеки та міжнародними партнерами.

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Установча конференція проєкту об’єднала експертів Генерального штабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ, Міністерства оборони України, союзників із Польщі, Канади, Португалії, Нідерландів, США, Великої Британії, Чехії, а також представників громадської організації Боривітер.

Платформа дасть змогу в режимі реального часу адаптувати тактичні та стратегічні рішення, ґрунтуючись на воєнних подіях в Україні та аналітичних можливостях країн-членів Альянсу.

– Український досвід війни та технологічні можливості НАТО створюють передумови для нової моделі оперативного навчання, яка зміцнить обороноздатність України, – заявив полковник Валерій Вишнівський, директор із імплементації програм JATEC.

Учасники конференції зосередилися на чотирьох ключових напрямах: архітектура системи, кінцеві продукти, обмін інформацією між суб’єктами та методологія аналізу даних.

Це має сформувати новий стандарт оборонного навчання та реагування в умовах гібридної війни.

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Джерело: Міноборони

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