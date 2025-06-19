Нова ініціатива: НАТО і Україна створюють платформу для збору й аналізу бойового досвіду

Україна і НАТО створюють спільну платформу для збору та аналізу бойового досвіду.

Проєкт LL DEP

У рамках зміцнення стратегічного партнерства та обміну військовим досвідом між Україною і НАТО стартував проєкт Платформа використання даних із вивчених уроків під час ведення бойових дій (Lesson Learned Data Exploitation Platform – LL DEP)

Над розробкою працює Спільний Центр НАТО–Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом з представниками українського сектору безпеки та міжнародними партнерами.

Зараз дивляться

Установча конференція проєкту об’єднала експертів Генерального штабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ, Міністерства оборони України, союзників із Польщі, Канади, Португалії, Нідерландів, США, Великої Британії, Чехії, а також представників громадської організації Боривітер.

Платформа дасть змогу в режимі реального часу адаптувати тактичні та стратегічні рішення, ґрунтуючись на воєнних подіях в Україні та аналітичних можливостях країн-членів Альянсу.

– Український досвід війни та технологічні можливості НАТО створюють передумови для нової моделі оперативного навчання, яка зміцнить обороноздатність України, – заявив полковник Валерій Вишнівський, директор із імплементації програм JATEC.

Учасники конференції зосередилися на чотирьох ключових напрямах: архітектура системи, кінцеві продукти, обмін інформацією між суб’єктами та методологія аналізу даних.

Це має сформувати новий стандарт оборонного навчання та реагування в умовах гібридної війни.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.