Привіт, сонечко! Я вже вдома: перші емоції військових після обміну полонених

19 червня Україна та Росія провели черговий обмін полонених у межах стамбульських домовленостей. Цього разу вдалося повернути додому тяжкохворих та поранених військових.

Обмін полонених: перші емоції звільнених

Більшість українських військових, яких сьогодні вдалося звільнити, перебували в полоні з 2022 року. Значна частина з них – захисники Маріуполя.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов опублікував кадри повернення військових. На відео можна спостерігати перші емоції наших захисників – сльози, усмішки, обійми та довгоочікувані дзвінки рідним.

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Зворушливими кадрами з обміну полонених 19 червня поділився й уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Все буде добре. Чекай. Не плач, – сказав один зі звільнених захисників під час першої телефонної розмови з близькою людиною.

У перші секунди повернення до рідної країни він думав не лише про власне звільнення, а й про інших захисників, які досі перебувають у російському полоні.

– Я завжди сподівався, я чекав цього дня. Я сказав, що маю повернутися, повинен бути при пам’яті, бо там багато хлопців, які сидять і чекають, – сказав один із військових після звільнення.

А один прикордонник, не стримуючи сліз, промовив: Привіт, сонечко! Як ваші справи? Я вже вдома, я вже в Україні…

Обмін полоненими 19 червня: що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час обміну полоненими вдалося звільнити бійців ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

– Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням, – повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Найстаршому військовому – 63 роки, ще один боєць відзначає сьогодні день народження – йому 45.

Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

Фото: Володимир Зеленський

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