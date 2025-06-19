Росія обирає вбивства: Зеленський вшанував жертв атаки на Київ 17 червня

Президент України Володимир Зеленський відвідав місце російської атаки по житловому будинку в Солом’янському районі та вшанував пам’ять жертв.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський вшанував пам’ять жертв атаки на Київ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Зеленському, що на місці атаки завершили пошукові роботи. Завали розбирали та витягували людей понад 400 рятувальників та більш ніж 200 одиниць техніки. 500 мешканців подали заявки на документування втрати житла внаслідок ворожої атаки на Київ 17 червня.

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За словами президента, підлий російський удар по будинку забрав життя 23 мирних людей.

– Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни, – наголосив глава держави.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, якщо капітальна відбудова будинку буде неможливою, то люди отримають компенсації за знищене житло.

Нагадаємо, що 17 червня Росія атакувала Україну 440 ударними дронами, зокрема й Шахедами, і 32 ракетами. У Києві внаслідок атаки пошкоджені будинки у восьми районах.

Російська атака на Київ 17 червня забрала життя 28 людей, 142 людини постраждали, з них шестеро – діти.

В Офісі генпрокурора уточнили, що найстаршій загиблій був 91 рік, наймолодшою жертвою став 22-річний хлопець.

Під час нічної атаки на Київ 17 червня російський ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві – балістичні, розповів очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Джерело : Офіс президента

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