Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 19 червня: мінус ще 1080 окупантів та понад 60 артсистем
Втрати ворога на 19 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1080 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 212-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 008 240 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 19 червня 2025
- особового складу ‒ близько 1 008 240 (+1080) осіб;
- танків ‒ 10 951 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 22 853 (+8);
- артилерійських систем – 29 328 (+63);
- РСЗВ – 1 420;
- засобів ППО ‒ 1 187;
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 229 (+64);
- крилатих ракет ‒ 3 369;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 420 (+108);
- спеціальної техніки ‒ 3 918 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 19 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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