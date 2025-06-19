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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 19 червня: мінус ще 1080 окупантів та понад 60 артсистем

російські окупанти
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 19 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 212-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 008 240 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 19 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 1 008 240 (+1080) осіб;
  • танків ‒ 10 951 (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 853 (+8);
  • артилерійських систем – 29 328 (+63);
  • РСЗВ – 1 420;
  • засобів ППО ‒ 1 187;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 229 (+64);
  • крилатих ракет ‒ 3 369;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 420 (+108);
  • спеціальної техніки ‒ 3 918 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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