Втрати ворога на 19 червня: мінус ще 1080 окупантів та понад 60 артсистем

Втрати ворога на 19 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 212-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 008 240 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 19 червня 2025

особового складу ‒ близько 1 008 240 (+1080) осіб;

танків ‒ 10 951 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 22 853 (+8);

артилерійських систем – 29 328 (+63);

РСЗВ – 1 420;

засобів ППО ‒ 1 187;

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 229 (+64);

крилатих ракет ‒ 3 369;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 420 (+108);

спеціальної техніки ‒ 3 918 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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