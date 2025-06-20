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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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$4 тис. за посаду: на Львівщині затримали начальника Служби судової охорони

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Фото: Pixabay

Начальника Територіального управління Служби судової охорони у Львівській області та його пособника підозрюють у корупції.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Затримання начальника Служби судової охорони: що відомо

За даними слідства, посадовець запропонував знайомому працевлаштування до одного з правоохоронних органів Львівщини.

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Підозрюваний запевняв потенційного клієнта, що має зв’язки з керівництвом, що допоможе забезпечити швидке кар’єрне зростання.

За свої послуги зловмисник вимагав $4 тис.

Коли стало зрозуміти, що свої обіцянки посадовець виконати не зможе, запропонував альтернативний варіант: працевлаштувати безпосередньо до Служби судової охорони з гарантіями швидкого підвищення.

На всіх етапах корупційної схеми за нею стежили правоохоронці, включно з переговорами про умови та способи передання винагороди.

Наразі підозрюваного затримали. Триває розслідування з метою встановлення повного обсягу корупційної діяльності та можливої причетності інших осіб до злочинної схеми.

Раніше під час отримання хабаря у власному кабінеті затримали посадовця Одеської міськради.

Він вимагав у місцевого підприємця 100 тис. грн за виготовлення та видання документів на розміщення чотирьох торговельних точок.

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