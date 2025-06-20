Франція інвестує €717 млн у конкурента Starlink: частка в Eutelsat зросте до 30%
Міністр економіки Франції Ерік Ломбард заявив про інвестування €717 млн у компанію Eutelsat – французького супутникового оператора та глобального конкурента Starlink.
Про це повідомляє видання Euractiv.
Франція інвестує в Eutelsat
Збільшення інвестицій відбувається через те, що адміністрація Дональда Трампа займає все більш зневажливу й антагоністичну позицію щодо своїх давніх європейських союзників.
— Французька державна частка відображає чіткий намір: позиціонувати супутниковий зв’язок як стратегічний інструмент для просування цифрового і промислового суверенітету у Франції і в усій Європі, – написав Ломбард в соцмережі 19 червня.
За даними видання, нинішня власність Eutelsat розділена між французькою державою, якій належить 13,6%, і Великою Британією, якій належить 10,9%.
Після оголошеного збільшення суверенна частка Франції має зрости до 30%, водночас частка Великої Британії має зменшитися приблизно до 8%.
Раніше повідомлялося, що Німеччина вже близько року фінансує для України супутниковий аналог Starlink – Eutelsat.
Наразі в Україні налічується менше тисячі терміналів цього оператора. Проте гендиректорка Eutelsat Єва Бернеке очікує, що їхня кількість зросте.