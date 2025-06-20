Хотів вразити підписників, а отримав струс мозку: у метро Києва травмувався зачепер

У метро Києва 19-річний “зачепер” отримав перелом ноги та струс мозку.

Про це повідомили у КП Київський метрополітен.

Юнак зачепився за вагон на гілці М2 київського метрополітену і знімав це на відео. Під час цього він зіткнувся з обладнанням всередині тунелю і впав на колії, отримавши важкі травми.

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У метро Києва травмувався “зачепер”

Хлопець, який знімав контент і стояв позаду вагона, зіткнувся з обладнанням всередині тунелю між станціями Палац Україна – Либідська. У результаті цього підліток впав на колії. Він отримав перелом стегнової кістки, струс мозку та множинні забої. Медики швидкої надали йому першу допомогу та доправили до лікарні. Надалі цим випадком займатимуться правоохоронні органи.

Зазначається, що ця “розвага” створила максимальний дискомфорт всім іншим пасажирам, які були на платформі. Через інцидент рух потягів на синій лінії було тимчасово зупинено, потяги могли курсувати лише на ділянці між станціями Героїв Дніпра та Олімпійська.

У Київському метрополітені наголосили на збільшенні випадків зачепінгу – менше ніж за пів року у підземці затримали вже 7 зачеперів. Це на 5 більше, ніж минулого року.

В КП Київський метрополітен зазначили, що зачепінг – “страшне та травматичне хобі сучасної молоді, яка прагне здобути популярність та лайки. Утім, отримує проблеми зі здоров’ям, складні травми, які можуть спричинити смерть”.

Працівники Київського метрополітену попереджають, контактна рейка метро має високу напругу у 825 В, навіть короткий дотик може призвести до ураження струмом з можливим летальним наслідком. До того ж під час зупинки потяга є велика ймовірність не втриматися та впасти.

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