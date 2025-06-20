Події ночі 20 червня: вибухи в Одесі і Харкові, атака дронів на Суми

В ніч проти 20 червня РФ масовано атакувала Україну ударними дронами.

Вибухи лунали в Одесі, Харкові, Сумах та інших містах. Але найбільше дісталося Одесі, де спалахнули масштабні пожежі та зруйновано чотириповерховий будинок.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 20 червня – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи в Одесі

Вночі російські дрони масовано атакувала Одесу – зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі.

Зокрема, спалахнув чотириповерховий житловий будинок, з якого врятовано трьох людей, ще шістьох мешканців евакуювали, повідомили в ДСНС.

– Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали троє вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані, – мовиться у повідомленні.

Також внаслідок атаки спалахнула пожежа у 23-поверховому будинку, тут вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано трьох людей, зокрема двоє дітей.

Крім того, пожежі зафіксовані ще у п’яти житлових будинках, згоріли три автомобілі.

Під завалами ще може бути одна особа. Загалом постраждали 13 осіб, з них троє – рятувальники.

Вибухи у Харкові

Також цієї ночі вибухи лунали у Харкові. Зафіксовано вісім влучань внаслідок атаки російських БпЛА.

Загорівся дах незаселеного багатоповерхового будинку, у його дворі пошкоджено близько 50 автівок, а також пʼять приватних будинків та господарча споруда.

Попередньо, в Харкові постраждали три людини, серед яких двоє дітей – дівчата 12 та 17 років.

Атака дронів на Суми

Пізно ввечері 19 червня російські дрони також атакували Суми, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Спалахнула пожежа у Ковпаківському районі міста – загорілася одна із будівель у житловому секторі. Наразі пожежу вже ліквідовано.

На щастя, тут обійшлося без постраждалих.

Трамп два тижні думатиме, чи завдати удару по Ірану

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо можливого удару по Ірану протягом двох тижнів, беручи до уваги ймовірність переговорів із Тегераном у найближчому майбутньому.

У Трампа не стали оцінювати перспективи дипломатичних переговорів, але зазначили, що метою США залишається зупинка збагачення урану і недопущення створення ядерної зброї.

Однак ЗМІ пишуть із посиланням на джерела, що американські чиновники готуються до можливого удару по Ірану вже найближчими вихідними.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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