РФ відновила удари по українській енергетиці – Галущенко

Росія минулого тижня відновила масштабні удари по українській енергетиці. Проте загроз відключень світла немає, хоча ситуація може змінитися.

Про це під час виступу в залі Парламенту заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Удари по енергетиці України відновилися

Міністр зауважив, що зараз енергосистема країни працює у стабільному режимі, хоча ситуація залишається складною.

Зараз дивляться

– Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися минулого року і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися, масштабні атаки були на минулому тижні й щоденні атаки на відповідні обладнання в прифронтових регіонах, – сказав Герман Галущенко.

За його словами, відновлення Росією масованих ударів по енергетиці може вплинути на роботу генерації та розподілу електроенергії. Впродовж минулого року ворог завдав 33 удари по енергосистемі України.

За даними оперативного командування Північ, впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду.

Підготовка до опалювального сезону в Україні

За словами міністра Галущенка, Україна готується до майбутнього опалювального сезону: закуповує газ, має запаси вугілля.

– Також ми маємо ресурси і резерви ядерного палива, щоб спокійно пройти наступний опалювальний сезон, – заявив він і зауважив, що основне навантаження впродовж опалювального сезону буде саме на атомній енергетиці.

Атомні станції України генерували до 60% усієї електроенергії в пікові моменти, наголосив Герман Галущенко. Планові ремонти атомних станцій будуть проводити так, щоб впродовж зими усі дев’ять блоків, які є на підконтрольній території України, працювали.

Внаслідок масованих російських атак минулого року значних пошкоджень зазнала й теплоенергетика України. Ремонтні роботи тривають – більшу частину потужностей вдалося відновити.

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