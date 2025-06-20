Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 20 червня: мінус ще 1 090 окупантів та більше сорока артсистем
Втрати ворога на 20 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 090 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 213-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 009 330 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 20 червня 2025
- особового складу – близько 1 009 330 (+1 090) осіб;
- танків – 10 954 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 860 (+7);
- артилерійських систем – 29 374 (+46);
- РСЗВ – 1 421 (+1);
- засобів ППО – 1 188;
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70);
- крилатих ракет – 3 369;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81);
- спеціальної техніки – 3 920 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 20 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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