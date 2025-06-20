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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 20 червня: мінус ще 1 090 окупантів та більше сорока артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 20 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 090 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 213-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 009 330 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 20 червня 2025

  • особового складу – близько 1 009 330 (+1 090) осіб;
  • танків – 10 954 (+3);
  • бойових броньованих машин – 22 860 (+7);
  • артилерійських систем – 29 374 (+46);
  • РСЗВ  – 1 421 (+1);
  • засобів ППО – 1 188;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70);
  • крилатих ракет – 3 369;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81);
  • спеціальної техніки – 3 920 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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