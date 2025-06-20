Втрати ворога на 20 червня: мінус ще 1 090 окупантів та більше сорока артсистем

Втрати ворога на 20 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 090 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 213-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 009 330 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 20 червня 2025

особового складу – близько 1 009 330 (+1 090) осіб;

танків – 10 954 (+3);

бойових броньованих машин – 22 860 (+7);

артилерійських систем – 29 374 (+46);

РСЗВ – 1 421 (+1);

засобів ППО – 1 188;

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70);

крилатих ракет – 3 369;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81);

спеціальної техніки – 3 920 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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