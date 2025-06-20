Викрито групу агітаторів РФ: серед затриманих – фітнес-тренер та спортоглядач

Служба безпеки України затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах країни, які систематично поширювали ворожу пропаганду та закликали до підриву обороноздатності держави через соціальні мережі.

Про це повідомляє СБУ.

Російських агітаторів затримали у 5 областях

Зокрема, в столиці затримали колишнього пропагандиста прокремлівської газети, який після закриття редакції працював спортивним оглядачем в українському інтернет-виданні.

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Паралельно з основною діяльністю підозрюваний публікував у Telegram-каналах заклики до бомбардування українських міст.

Другим затриманим у Києві став 26-річний фітнес-тренер, який через Instagram закликав чоловіків уникати мобілізації та поширював дезінформацію про Сили оборони України.

У Фастівському районі Київщини викрито громадянина країни Центральної Азії, який створив мережу акаунтів в Instagram, TikTok та Facebook з аудиторією 60 тис. користувачів.

Іноземець використовував платформи для закликів українців до капітуляції перед окупантами.

Кіберфахівці СБУ затримали також киянина, який у російських соцмережах вихваляв керівництво РФ та героїзував окупаційні угруповання.

У Кропивницькому затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який в соцмережі Одноклассники підтримував захоплення східних регіонів України російськими військами.

На Івано-Франківщині викрито 30-річного мешканця села Перехресне, який у Facebook характеризував збройну агресію РФ як громадянську війну, применшуючи міжнародний характер конфлікту.

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх фігурантів на користь ворожої держави.

Тож слідчі СБУ повідомили підозрюваним про обвинувачення одразу за кількома статтями Кримінального кодексу.

Наразі усі затримані перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала 5 російських агентів, які вчиняли диверсії на Укрзалізниці та палили авто ЗСУ. Зловмисників затримали у Запорізькій, Київській, Тернопільській та Харківській областях.

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