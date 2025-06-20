Збір на 7 макетів М777: як донати допоможуть приховати артилерію

StarLight News (Факти ICTV та Вікна-новини, а також YouTube-канал Weapons of Victory) разом з Реактивна Пошта розпочинають спільний збір на макети найефективнішої гаубиці нашого захисту – M777.

Створення Макетного дивізіону М777 – яка ціль

Ці макети використовуються для створення хибних позицій та вводять в оману ворога, змушуючи витрачати високовартісні боєприпаси та дрони на дерев’яні конструкції.

Хибні позиції гаубиць є найкращим пасивним захистом, рятуючи реальну техніку і життя українських артилеристів.

Зараз дивляться

Реактивна Пошта спеціалізується на підтримці ракетних військ та артилерії з 2014 року, займаючись ремонтом, оснащенням і захистом.

– Ми надаємо перевагу якісним дерев’яним макетам, оскільки вони витримують більше уражень і підлягають певному відновленню, тобто, служать довше, нищать більше дронів, спалюють більше ворожих грошей. Середня кількість уражень макета – 5-7. Але є рекорд – макет Толя, на зараз маємо понад 15 влучань. І Толя не збирається на пенсію, – заявив співзасновник благодійної організації Реактивна Пошта Павло Нарожний.

Фото: Реактивна Пошта

Starlight News забезпечують українців та світову аудиторію якісними та об’єктивними новинами. У цьому зборі ми об’єдналися, щоб зберегти ресурс артилерії ЗСУ та завдати ворогу реальних втрат за мінімальних інвестицій.

Ціль збору: 7 макетів М777 на суму 175 000 тис. грн.

Посилання на банку – на сайті БО Реактивна Пошта.

Разом ми швидше досягнемо мети. Об’єднавшись, ми зробимо більше, ніж поодинці.

Фото: Реактивна Пошта

Гаубиці M777 – як макети допоможуть приховати артилерію

Артилерія – це всепогодна зброя, що прицільно вражає ворога в туман, сніг, дощ і не залежить від вільних частот.

Американсько-британська гаубиця М777 серед військових отримала негласне звання найефективнішої зброї російсько-української війни.

Військові поважають її за точність, ефективність уражень і простоту в обслуговуванні. М777 — це причіпна легка далекобійна гаубиця калібру 155 мм.

Вона легка, має складані елементи, дозволяє швидко змінити позицію, транспортувати гармату вантажівками, тягачами чи навіть гвинтокрилами. Мало хто знає, але її можна скласти як парасольку і легко сховати в капонірі після виконання вогневого завдання.

На зброю, яка легко наводиться, точно далеко стріляє і витримує навантаження у 150 пострілів за добу, ворог активно полює. Макети – це не новітня вигадка, а доволі давнє мистецтво введення ворога в оману.

Макети гаубиці М777 встановлюють для імітації артпозицій, щоб відвернути увагу ворожої розвідки та дронів-камікадзе від справжньої зброї та особового складу.

Що являє собою макет: повнорозмірна деталізована дерев’яна копія гаубиці зі справжніми колесами та деякими іншими реалістичними деталями. Все розраховано на те, щоб навіть якісна оптика дрона ворога все одно сприймала макет за справжню гаубицю.

Конструкція макета продумана таким чином, щоб його збір та установка на позиції займали не більше 30 хвилин. Час на фронті – це ризики, тому швидкість і якість збирання макетів відточувалась по деталях.

Деякі макети пошкоджують одразу, але більшість підлягає відновленню, залишаючись працювати на знищення ворожих бюджетів та боєприпасів.

Макети рятують життя: реальні гармати залишаються цілими, а військові — неушкодженими.

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