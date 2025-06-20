Зеленський про нічну атаку: Країни G7 та ЄС знають, як відповісти РФ на терор України

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Одесу та Харків вкотре закликав партнерів дати сильну відповідь на російську тактику цілеспрямованого терору проти мирних українців.

Реакція Зеленського на нічну атаку РФ на Одесу та Харків

– Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти наших людей. І конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій РФ та її можливостях продовжувати війну. Країни G7 та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту, – наголосив він.

Last night, the Russians launched massive attacks on Odesa, Kharkiv, and their outskirts using more than twenty strike drones. Around 20 people were injured, including 2 children – girls aged 12 and 17 – and 3 State Emergency Service workers who had arrived at the scene of the… pic.twitter.com/XlH1lU1Uhf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2025

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Зеленський нагадав, що вночі 20 червня РФ масовано атакувала Одесу та Харків понад 20 ударними дронами, внаслідок чого поранено близько двох десятків людей, серед яких двоє дітей і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу.

– На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким, – додав глава держави.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 20 червня РФ запустила в бік України 86 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторами різних типів, з яких 70 було знешкоджено силами ППО.

Водночас зафіксовано влучання у восьми локаціях та падіння уламків збитих дронів на 11 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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