Зеленський про нічну атаку: Країни G7 та ЄС знають, як відповісти РФ на терор України

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Одесу та Харків вкотре закликав партнерів дати сильну відповідь на російську тактику цілеспрямованого терору проти мирних українців.

– Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти наших людей. І конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій РФ та її можливостях продовжувати війну. Країни G7 та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту, – наголосив він.

Last night, the Russians launched massive attacks on Odesa, Kharkiv, and their outskirts using more than twenty strike drones. Around 20 people were injured, including 2 children – girls aged 12 and 17 – and 3 State Emergency Service workers who had arrived at the scene of the… pic.twitter.com/XlH1lU1Uhf

